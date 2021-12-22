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إردوغان يحسم موعد انتخابات الرئاسة التركية

02:04 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
إردوغان يحسم موعد انتخابات الرئاسة التركية

إردوغان

وكالات:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، مجددا أن بلاده لن تشهد انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال إردوغان، خلال لقاء الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه في أنقرة، إن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر في يونيو 2023.

واتهم الرئيس التركي جهات لم يسمها، بتلقي دعم خارجي "لعرقلة مسيرة تركيا".

وكانت أحزاب معارضة في تركيا دعت إلى إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية في البلاد ولاسيما تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.

ويرد إردوغان بأن حزبه وسياساته أدت إلى تخفيف عبء الديون الدولية على البلاد وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وذلك مقارنة مع ما سبقها.

ورفض الرئيس التركي مرارا دعوات المعارضة لتقديم موعد الاستحقاق الانتخابي.

وفي عام 2018، نجح إردوغان في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي نظمت في صيف 2018، بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

ومنح ذلك الفوز إردوغان ولاية ثانية، واعتبر حينها تفويضا له لتغيير ملامح النظام السياسي في البلاد من برلماني إلى رئاسي مع صلاحيات كبيرة.

إردوغان انتخابات الرئاسة التركية حزب العدالة والتنمية

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