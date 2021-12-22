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رئيس الحكومة اللبنانية يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء

02:03 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء

نجيب ميقاتي

بيروت- (أ ش أ):

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تطورات مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان خلال اجتماع ترأسه اليوم في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

شارك في الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزيري المالية يوسف خليل والطاقة والمياه وليد فياض والوزير السابق النائب نقولا نحاس والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار وممثلة البنك في لبنان منى قوزي والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك والمستشار زياد ميقاتي.

وتناول المشاركون تطورات استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لدعم شبكة الكهرباء في لبنان الذي يعاني من نقص حاد في التغذية الكهربائية، إذ تتراوح ساعات التغذية حاليا من ساعتين إلى 4 ساعات في اليوم بالتناوب بين المناطق.

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Asha
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