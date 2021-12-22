اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات "قسد" بريف الحسكة

دمشق- (د ب أ):

تشهد خطوط التماس بين قوات سورية الديمقراطية (قسد) وفصائل المعارضة الموالية لتركيا في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء، سقط خلالها قتلى وجرحى.

وقال القائد العسكري في القوات الموالية لتركيا، أبو الحارث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"شنت فصائل الجيش الحر هجوما صباح اليوم على مواقع قسد في قريتي أم الكيف وتل شنان شمال بلدة تل تمر وتمكنت من قتل ثلاثة عناصر وجرح سبعة، والسيطرة على مواقع جديدة في المنطقة المستهدفة".

وأكد القائد "أن هجوم الجيش على مواقع قسد جاء إثر إطلاق قوات قسد قذائف صاروخية على مواقع الجيش الوطني، فردت كتيبة المدفعية باستهداف نقاط قسد بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية ودمرت عددا منها بما فيها".

على الجانب الآخر، ذكر المركز الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل، أن "جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ينفذون هجوما بريا على قرية أم الكيف في ريف تل تمر وقواتنا تتصدى. والاشتباكات العنيفة تستمر في عدة محاور بمحيط القرية".

وتشهد خطوط التماس بين فصائل المعارضة الموالية لتركيا في مناطق ريف الحسكة الشمالي الغربي مواجهات متكررة، وكذلك الحال في مناطق ريف الرقة الشمالي وفي محيطة بلدة عين عيسى.

وتسيطر فصائل المعارضة على مناطق في ريف الحسكة الشمالي الغربي وريف الرقة منذ أكثر من عامين بعد إطلاق عملية عسكرية قادتها تركيا حملت اسم "نبع السلام".