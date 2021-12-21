الأعلى منذ بدء الجائحة.. إسبانيا تسجل حصيلة قياسية في إصابات كورونا اليومية

وكالات

سجلت إسبانيا الثلاثاء، رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية بلغ 49823 حالة، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في البلاد، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد بفيروس كورونا إلى 5 ملايين و585054 حالة منذ بدء الجائحة.

وأشارت إلى أن إجمالي حالات الوفاة بسبب الوباء ارتفع إلى أكثر من 88 ألف حالة وفاة.