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نائب المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قادة التشكيلات العسكرية التطورات الأمنية

11:35 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
نائب المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع قادة التشكيلات العسكرية التطورات الأمنية

موسى الكوني

ليبيا - (أ ش أ)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي موسى الكوني اليوم الثلاثاء، مع قادة وأمراء التشكيلات والكتائب العسكرية والأمنية بالعاصمة طرابلس التطورات الأمنية والاحتقان الأمني الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين.

وتركز اللقاء - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية - على مناقشة إزالة أسباب الاحتقان الأمني وسبل المحافظة على الأمن والتهدئة في العاصمة ، ووقف التحركات العسكرية غير الطبيعية، وسحب كل الآليات والمركبات العسكرية من شوارع العاصمة وعودتها إلى مقراتها وثكناتها العسكرية والأمنية.

ودعا الكوني، الجميع إلى ضبط النفس وتحكيم العقل، ومعالجة الوضع بالحوار والحكمة والحرص على مصلحة العاصمة وكل ليبيا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالوطن والساعين للفتنة وإشعال الحروب من جديد في البلاد والتي لن تعود إلا بالدمار والخراب على ليبيا و الليبيين.

وفي سياق آخر، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري مع سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، تطورات ملف الانتخابات الليبية.

وجدد المشري، دعوتَه لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي وتجاوز هذه المرحلة، موضحا أن رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات الليبية دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة ومشاركة واسعة من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبي عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.

هذا المحتوى من

Asha
موسى الكوني قادة التشكيلات العسكرية المجلس الرئاسي الليبي ليبيا

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