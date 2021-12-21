روسيا تحذر من تصاعد التوتر شرق أوروبا.. وبوتين يلوح بورقة الحرب

كتب- محمد صفوت:

صعدت روسيا من خطابها للولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي "ناتو" في أزمة أوكرانيا، ملوحة بورقة الحرب حال لم تحترم ضماناتها الأمنية وتنفذ سريعًا.

في حديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إلى كبار المسؤولين العسكريين الروس، حذر الغرب من أن بلاده سترد بما وصفه "الشكل المناسب" على أي اعتداء غربي، وستواصل تطوير جيشها وقدراتها العسكرية، متهمًا الغرب بتصعيد حدة التوتر في شرق أوروبا، وهي المرة الأولى التي يشير فيها بوتين إلى نزاع محتمل.

ألقى بوتين، باللوم على الغرب في تصاعد التوتر في القارة العجوز، قائلاً إنه قيم نتيجة الحرب الباردة بشكل خاطئ، مضيفًا بالقول، إنهم المسؤولون عما يحدث الآن، وعن التوترات المتصاعدة في أوروبا، وتساءل، لماذا وسعوا الناتو وتخلوا عن معاهدات الدفاع الصاروخي

وأعرب بوتين في حديثه للقادة العسكريين الروسي، عن آماله في محادثات بناءة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مقترحات الضمانات الأمنية الروسية، التي تقدمت بها بلاده لكلاً منهما.

ومن وزارة الدفاع الروسية، حذر بوتين، قائلاً: "إذا بقي الغرب على موقفه العدواني، سنتخذ تدابير عسكرية تقنية انتقامية، وسنرد بقوة على أي خطوة غير ودية، ولنا الحق في ذلك"، واعتبر الرئيس الروسي قبول عضوية أوكرانيا في حلف الناتو تهديدًا لأمن بلاده القومي.

ومنذ أسابيع يتهم بوتين، واشنطن والناتو بتأجيج التوترات قرب حدود روسيا، وتنفي بلاده مرارًا وتكرارًا نيتها خوض حربًا مع أوكرانيا، في حين أنها حشدت أكثر من 175 ألف جندي روسي على حدودها مع أوكرانيا.

قوات غربية على حدود روسيا

بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، خلال جلسة اليوم بوزارة الدفاع، إن واشنطن نشرت نحو 8 آلاف جندي قرب الحدود الروسية وإنها أطلقت قاذفات استراتيجية قرب الحدود بالتعاون مع الناتو.

واتهم وزير الدفاع الروسي، الولايات المتحدة بالتخطيط لاستفزازات في شرق أوكرانيا قرب الحدود الروسية، وادعى أن مرتزقة أمريكيين أدخلوا احتياطات من مكون كيميائي غير معروف إلى بلدتين أوكرانيتين تقعان عند الخط الأمامي للحرب الدائرة بين كييف والانفصاليين في دونباس.

من جانبه، أعرب بوتين، عن قلق بلاده البالغ، إزاء نشر الصواريخ الأمريكية، في بولندا ورومانيا، ما يمكنها من إطلاق صواريخ "كروز" من طراز "توماهوك" قريبًا، ورأى الرئيس الروسي، أن تقدم البنى التحتية العسكرية قرب الحدود الروسية يجعل المسافة الزمنية للوصول إلى موسكو تبلغ نحو 10 أو 7 دقائق فقط، وربما تقل بسبب الأسلحة فرط الصوتية.

ما هي الضمانات الأمنية لروسيا؟

تقدمت موسكو، الأسبوع الماضي بقائمة مقترحات إلى الولايات المتحدة والناتو، بمطالبها الأمنية على حدودها، وطالبت حلف الشمال الأطلسي بعدم ضم أي أعضاء جدد أو إقامة قواعد عسكرية له في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وفي حال موافقة واشنطن والناتو على المقترحات الروسية، يتعين على الحلف سحب جنوده والمنظمات الدفاعية الصاروخية التي نشرها في إستونيا وبولندا ولاتفيا ورومانيا وليتوانيا، كما عليه التراجع عن قراره الذي اتخذه في 2008، السماح لأوكرانيا وجورجيا بالانضمام للحلف.

وكان الكرملين، أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري، أنه لم يتلقى أي ردًا على المقترحات التي تقدمت بها موسكو لضمان أمنها، واعتبر أن أي تأخير في الرد على المقترحات الروسية يؤجج التوترات المتصاعدة منذ فترة على الحدود الأوكرانية الروسية.

بدوره قال البيت الأبيض، أنه سيناقش المقترحات الروسية لضمان أمنها، مع حلفائه الغربيين ودول الناتو، مشددًا في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تسمح لموسكو بالتدخل في القرارات السياسية للدول.

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