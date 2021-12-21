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استشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال النار على سيارته قرب جنين

10:12 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
استشهاد شاب فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال النار على سيارته قرب جنين

الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، النار على مركبته واشتعالها قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن شابا (مجهول الهوية) قتل، فيما أكدت طواقم الإطفاء الإسرائيلية أنها عثرت على جثمان داخل السيارة التي اشتعلت فيها النيران.

وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف بالقرب من "حاجز دوتان" العسكري لقوات الاحتلال؛ وسط أنباء تفيد بأن سائقها عالق داخلها.

وأشار شهود عيان الى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وأشاروا إلى تواجد مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين من الاقتراب منها.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي استشهاد شاب فلسطيني قوات الاحتلال انفجار السيارة

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