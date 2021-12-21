وزيرة الخارجية الكندية تدخل العزل بعد إصابتها بكورونا

كندا - (أ ش أ)

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الثلاثاء، عن إصابتها بفيروس كوفيد-19، ودخلت العزل، لتواصل عملها من المنزل.

ونشرت الوزيرة الكندية - في تغريدتها على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - صورة من "نتيجة اختبار كوفيد-19 السريع"، مضيفة أنها ستدخل العزل حتى يتم تأكيد النتائج.

وكتبت جولي - في تغريدتها - "لقد أجريت اختبارًا سريعًا وأثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19، وباتباع إرشادات الصحة العامة، فأنا في العزل وسأواصل عملي عن بعد، كما كنت لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار (بي.سي.آر.) الخاص بي".

وأضافت جولي - التي عُينت وزيرة للخارجية في أكتوبر الماضي - أنها ممتنة لحماية لقاح كوفيد-19، وشجعت المواطنين على التطعيم والجرعات المعززة، قائلًا "إنه أفضل شيء يمكننا القيام به للحفاظ على أمان عائلاتنا في موسم الأعياد هذا وطوال العام".