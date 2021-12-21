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استعدادات عسكرية لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق نهاية ديسمبر

09:00 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
استعدادات عسكرية لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق نهاية ديسمبر

انسحاب قوات التحالف الدولي

بغداد - (د ب أ)

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الثلاثاء أن اللجنة الفنية العسكرية العراقية أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بانسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي من العراق بنهاية الشهر الجاري.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية "بوتيرة عالية تواصل اللجنة الفنية العسكرية العراقية، إجراءاتها وعملها لمتابعة تنفيذ الإتفاق العراقي مع قوات التحالف الدولي لانسحاب قواتها القتالية من العراق والبقاء على بعثاتها الاستشارية، حيث وصل وفد اللجنة الذي ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، وممثل عن مستشارية الامن القومي، وخلية الإعلام الأمني، ومعاون رئيس اركان الجيش لشؤون العمليات، وعدداً من الضباط، اليوم إلى محافظة أربيل للإطلاع على الإجراءات والتفاصيل الخاصة بانسحاب قوات التحالف".

وأوضح البيان أن اللجنة العسكرية العراقية سبق لها أن زارت في الثامن عشر من الشهر الجاري قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لبحث الاستعدادات لانسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي ومتابعة البدء بتسلم الآليات والأجهزة الفنية، فضلا عن التأكيد على بعثة التحالف الدولي المتبقية في العراق التي تم تحديد مهمتها في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية خلال المرحلة المقبلة.

انسحاب قوات التحالف الدولي العراق الأمن الوطني العراقي محافظة أربيل

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