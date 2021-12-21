لبنان: جوتيريش يدعو للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق

بيروت - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق، والالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وذلك خلال زيارته مقر القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وزار جوتيريش اليوم الثلاثاء المقرّ العام لليونيفيل والتقى بقوات حفظ السلام، في إطار زيارته إلى لبنان للتعبير عن تضامن أسرة الأمم المتحدة للبلاد وشعبها، بحسب بيان صادر عن " اليونيفل"، وكان في استقباله رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ستيفانو دل كول الذي "أطلعه على عمل البعثة في جنوب لبنان".

وقال الأمين العام جوتيريش خلال زيارته "إن التزام الأطراف بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والحفاظ على وقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق أمر أساسي".

وأضاف "من المهم جداً أن تفهم الأطراف أن أي نزاع في هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى مأساة ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها. يجب أن تتحلى الأطراف بحسن نيّة وأن تلتزم بالحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق".

وتابع جوتيريش "في الوقت نفسه، سيكون من المهم للأطراف التفاوض بشأن بعض الجوانب التي لا يزال هناك بعض الشكوك حولها لناحية الموقع الدقيق للخط الأزرق، إلى جانب المفاوضات حول الحدود البحرية، ومن الضروري أن يمتنع كلا الجانبين عن القيام بأي انتهاك للاتفاقات".

وجدد الأمين العام "دعوته إلى استمرار الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، وهو أمر ضروري لاستقرار لبنان.

وأشاد بدور اليونيفيل في جنوب لبنان باعتباره "رمز الاستقرار في منطقة غير مستقرة"، أثنى على عمل حفظة السلام في تلك المنطقة.

وأضاف أن "الدور الذي تلعبه اليونيفيل له الأثر الكبير في حقيقة عدم حدوث مواجهة كبيرة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويعود الفضل في ذلك لعمل الرجال والنساء الذين يخدمون الأمم المتحدة ويخدمون السلام في اليونيفيل."

وخلال وجوده في جنوب لبنان،عقد جوتيريش اجتماعات مع قوات حفظ السلام وقادة المجتمع المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنوداليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومتراً.

وضم الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو، والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة وصل أول أمس الأحد إلى لبنان في زيارةٍ رسمية تستمر حتى غدا الأربعاء.