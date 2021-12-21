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الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذى هجوم إرهابى بالنيجر

05:28 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الجيش الفرنسي يقتل أحد منفذى هجوم إرهابى بالنيجر

الجيش الفرنسي

باريس - (د ب أ):

أعلنت القوات المسلحة الفرنسية قتلها أحد المسؤولين عن هجوم إرهابي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الفرنسيين، قبل عام ونصف العام .

وأعلن الجيش الفرنسي اليوم الثلاثاء أن أحد أفراد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الإرهابي تم "تحييده" في قصف جوي قرب تيلابيري، شمال غربي النيجر. ويتردد أن الرجل كان يقود عشرات المقاتلين.

وشن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهو فرع من تنظيم داعش، العديد من الهجمات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وهاجم رجال مدججون بأسلحة ثقيلة على متن دراجات نارية ستة فرنسيين ونيجيريين اثنين، في أغسطس 2020، في متنزه يقع إلى الشرق من نيامي. وكان جميع الضحايا تقريبا يعملون لدى منظمة إغاثة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وأفاد الجيش الفرنسي بأن الرجل الذي أسفرت العملية العسكرية عن مقتله كان أحد منفذي الهجوم.

الجيش الفرنسي هجوم إرهابى النيجر تنظيم الدولة الإسلامية

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