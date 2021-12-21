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التحالف: مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال 24 ساعة في اليمن

05:22 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
التحالف: مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال 24 ساعة في اليمن

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الثلاثاء، مقتل 250 عنصرا حوثيا خلال 24 ساعة في مأرب والجوف.

وأشار التحالف ، في بيان له صحفي اليوم إلى "تنفيذ أكبر عمليات استهداف في مأرب والجوف خلال 24 ساعة."

وكشف التحالف "عن تنفيذ 40 استهدافا في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، أسفرت عن تدمير 29 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 250 عنصرا".

تحالف دعم الشرعية الرياض اليمن مأرب الجوف

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