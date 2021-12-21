أمريكا.. نسبة إشغال مصابي كورونا لأسرّة المستشفيات ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر
واشنطن - (د ب ا):
قالت وزارة الصحة الأمريكية، إن أكثر من 9% من أسرة المستشفيات الأمريكية كان يشغلها مصابي فيروس كورونا أمس الاثنين، فيما تعد أعلى نسبة منذ الخامس من أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن معدل إشغال المستشفيات ارتفع إلى 9.7% مقارنة بـ9.0% أمس الأول الأحد ، كما أن عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا يبلغ 67 ألفا و984 سريرا.
وسجلت ولاية ميشيجان أعلى نسبة إشغال أسرة لمرضى كورونا بلغت 19.2% تليها ولاية انديانا بنسبة 9ر18%.
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