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أمريكا.. نسبة إشغال مصابي كورونا لأسرّة المستشفيات ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر

05:17 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
أمريكا.. نسبة إشغال مصابي كورونا لأسرّة المستشفيات ترتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر

أرشيفية

واشنطن - (د ب ا):

قالت وزارة الصحة الأمريكية، إن أكثر من 9% من أسرة المستشفيات الأمريكية كان يشغلها مصابي فيروس كورونا أمس الاثنين، فيما تعد أعلى نسبة منذ الخامس من أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن معدل إشغال المستشفيات ارتفع إلى 9.7% مقارنة بـ9.0% أمس الأول الأحد ، كما أن عدد الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا يبلغ 67 ألفا و984 سريرا.

وسجلت ولاية ميشيجان أعلى نسبة إشغال أسرة لمرضى كورونا بلغت 19.2% تليها ولاية انديانا بنسبة 9ر18%.

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