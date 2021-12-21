حاسوب صغير بمستشعر بصمات الأصابع من "شاتري"

(د ب أ)

أعلنت شركة "شاتري" (Chatreey) عن إطلاق الحاسوب الصغير TK11الجديد.

وتروج الشركة الصينية للحاسوب الصغير الجديد من خلال مستشعر بصمات الأصابع على الجانب العلوي، حتى يتمكن المستخدم من إلغاء قفل الجهاز بسهولة، بالإضافة إلى توافر سماعة متطورة مع صب ووفر لضمان تشغيل الصوت بجودة فائقة دون الحاجة إلى سماعات خارجية.

وأوضحت "شاتري" أن جهازها الجديد يأتي بحجم مدمج للغاية؛ حيث تبلغ أبعاده 138 x 138 x 5ر53 ملم. ويعتمد الحاسوب الصغير الجديد على معالجات إنتل؛ حيث يمكن للعملاء الاختيار ما بين ثلاثة موديلات مختلفة Core i5-1135G7 وCore i3-1115G4 وCore i7-1165G7، مع توافر فتحتين لتركيب ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت.

ويمكن توصيل أقراص الحالة الساكنة M.2 2280-SSD عن طريق PCIe، كما يمكن توصيل الأقراص الصلبة قياس 5ر2 بوصة أو أي قرص SSD متوافق، مما يعني إمكانية تخزين كمية كبيرة من البيانات بتكلفة أرخص نسبيا.

ويزخر الحاسوب الصغير TK11 بالعديد من منافذ التوصيل المتطورة مثل أربعة منافذ USB مع منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنفذ جيجابت إيثرنت، بالإضافة إلى توافر منفذ Thunderbolt على الواجهة، مما يعني إمكانية استعمال الحاسوب الصغير مع ثلاث شاشات في نفس الوقت.