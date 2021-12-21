Masrawy logo white

وفاة وزيرة الثقافة الأردنية السابقة اسمي خضر عن 69 عاما

03:43 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
وفاة وزيرة الثقافة الأردنية السابقة اسمي خضر عن 69 عاما

اسمي خضر

عمّان- (بي بي سي):

أعلن في الأردن عن وفاة وزير الثقافة السابقة اسمى خضر عن 69 عاما بعد وعكة صحية ألمت بها.

ونعى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الوزير السابقة التي قال إنها كان صاحبة مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز في جميع المواقع التي شغلتها

يذكر أن السياسية الأردنية درست القانون، وتقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن من بينها الناطق الرسمي باسم الحكومة في 2004، ووزيرة الثقافة، كما كانت أيضا عضوا في مجلس الاعيان الأردني وانضمت للجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا 2011-2012.

وقد حلت خضر ضيفة على برنامج المشهد على بي بي سي عربي في عام 2019.

هذا المحتوى من

BBC
اسمي خضر وزيرة الثقافة الأردنية وفاة اسمي خضر الأردن

الخبر التالى:

الإمارات تمنع غير المُطعّمين من دخول الجهات الحكومية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا