وفاة وزيرة الثقافة الأردنية السابقة اسمي خضر عن 69 عاما

عمّان- (بي بي سي):

أعلن في الأردن عن وفاة وزير الثقافة السابقة اسمى خضر عن 69 عاما بعد وعكة صحية ألمت بها.

ونعى رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الوزير السابقة التي قال إنها كان صاحبة مسيرة حافلة بالعمل والإنجاز في جميع المواقع التي شغلتها

يذكر أن السياسية الأردنية درست القانون، وتقلّدت العديد من المناصب الرفيعة في الأردن من بينها الناطق الرسمي باسم الحكومة في 2004، ووزيرة الثقافة، كما كانت أيضا عضوا في مجلس الاعيان الأردني وانضمت للجنة التحقيق الدولية في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا 2011-2012.

وقد حلت خضر ضيفة على برنامج المشهد على بي بي سي عربي في عام 2019.