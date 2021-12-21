السعودية والجامعة العربية تبحثان التعاون المشترك في القضايا الإغاثية

الرياض - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، فى الرياض اليوم /الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشئون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، آليات العمل المشترك في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية السعودية - الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.