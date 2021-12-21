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السعودية والجامعة العربية تبحثان التعاون المشترك في القضايا الإغاثية

01:52 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
السعودية والجامعة العربية تبحثان التعاون المشترك في القضايا الإغاثية

وليد بن عبدالكريم الخريجي

الرياض - أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، فى الرياض اليوم /الثلاثاء/، مع المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشئون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني، آليات العمل المشترك في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية السعودية - الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

Asha
وليد بن عبدالكريم الخريجي الرياض السعودية الجامعة العربية الإغاثة الإنسانية

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