الصين تفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين
بكين - أ ش أ
أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير مضادة على أساس المعاملة بالمثل، وفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين، ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 4 مسؤولين صينيين على خلفية قضايا متعلقة بشينجيانج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في بيان أوردته وكالة (شينخوا) الصينية - "إننا نحث الولايات المتحدة على إلغاء ما يسمى (العقوبات)، والتوقف عن التدخل في القضايا المتعلقة بشينجيانج والشؤون الداخلية الصينية".
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