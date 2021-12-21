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الصين تفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين

01:35 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الصين تفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين - أ ش أ

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ تدابير مضادة على أساس المعاملة بالمثل، وفرض عقوبات على 4 أفراد أمريكيين، ردا على العقوبات الأمريكية المفروضة على 4 مسؤولين صينيين على خلفية قضايا متعلقة بشينجيانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في بيان أوردته وكالة (شينخوا) الصينية - "إننا نحث الولايات المتحدة على إلغاء ما يسمى (العقوبات)، والتوقف عن التدخل في القضايا المتعلقة بشينجيانج والشؤون الداخلية الصينية".

هذا المحتوى من

Asha
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