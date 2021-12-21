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بوتين يتوعد بالردّ "عسكريًا وتقنيًا" على التهديدات الغربية

01:32 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
بوتين يتوعد بالردّ "عسكريًا وتقنيًا" على التهديدات الغربية

فلاديمير بوتين

وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو سترد على التهديدات الغربية، تقنيا وعسكريا.

وعبر بوتين أيضا عن قلقه إزاء نشر منظومات صواريخ أمريكية بالقرب من الحدود الروسية، معتبرا في نفس الوقت أن "الغرب هو المسؤول عن التوترات العالمية".

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن الولايات المتحدة نشرت نحو 8 آلاف جندي عسكري بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف شويجو: "شركات عسكرية خاصة أمريكية تعد لاستفزازات باستخدام عناصر كيميائية في شرق أوكرانيا".

وأمس الإثنين، طالبت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب تزايد التهديدات الروسية في تلك المنطقة.

وقالت الحكومة الأمريكية: "إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لشن عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".

فلاديمير بوتين التهديدات الغربية الحدود الروسية سيرجي شويجو الولايات المتحدة

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