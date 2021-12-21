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الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

12:26 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان

بكين- (أ ف ب):

أعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في إقليم شينجيانج.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق 4 أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".

هذا المحتوى من

AFP
تشاو ليجيان حقوق الإنسان الحرية الدينية بكين

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