الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين
بكين- (أ ف ب):
أعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في إقليم شينجيانج.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق 4 أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا ونائبها نوري توركل والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".
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