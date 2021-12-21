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صاح "الله أكبر" في متجر.. السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ لرجل في فرنسا

12:23 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
صاح "الله أكبر" في متجر.. السجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ لرجل في فرنسا

محكمة فرنسية

باريس- (أ ف ب):

قضت محكمة فرنسية بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية لرجل سبب حالة من الذعر في أحد المتاجر بصياحه "الله أكبر".

وغرّم الرجل البالغ 52 عاما وينتمي لحركة إسلامية أصوليّة بـ750 يورو، بينما تم إسقاط الملاحقة عن رفيقه البالغ 38 عاما الذي كان يصاحبه في المتجر.

وكان الرجلان المنتميان إلى "جماعة التبليغ" الأصولية في متجر كبير بمدينة سانت اتيين، في 7 يونيو الماضي عندما ركع الأكبر سنا في أحد الأروقة ورفع يديه هاتفا "الله أكبر" ثلاث مرات.

وأثار ذلك ذعرًا في المكان، وسقط أحد الزبائن وهو يهرب ما أدى إلى خلع كتفه، وأجلى المتجر عماله واتصل بالشرطة

وأثناء جلسة استماع في المحكمة في 29 يوليو، قال الرجل إن ما أقدم عليه كان رد فعل على سماعه خبر إعادة فتح مؤسسات دينية في شمال البلاد بعد إغلاقها بموجب القيود الصحية لاحتواء تفشي كورونا.

وأضاف: "صلاتي في المتجر كانت رد فعل عاطفيا من صميم قلبي. كنت متحمسا، كانت ابتهالا وليست نداء حرب".

وأشار ممثل النيابة الذي طالب بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق الرجلين، إلى أن الرجل الخمسيني تسبب سابقا في حالة ذعر وإخلاء كنيسة في مدينة ليون في ديسمبر 2016 خلال مراسم جنائزية.

هذا المحتوى من

AFP
محكمة فرنسية حركة إسلامية أصوليّة السجن

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