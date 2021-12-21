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اليابان تنفذ أول حكم بالإعدام لـ3 سجناء في عهد حكومة كيشيدا

08:57 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
اليابان تنفذ أول حكم بالإعدام لـ3 سجناء في عهد حكومة كيشيدا

أرشيفية

طوكيو-(أ ش أ):

أعلنت وزارة العدل اليابانية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء، لأول مرة تنفذ فيها عقوبة الإعدام في اليابان منذ ديسمبر 2019 وأولها في عهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني سيجي كيهارا للصحفيين بعد تنفيذ عقوبة الإعدام، قوله: ليس من المناسب إلغاء نظام عقوبة الإعدام في البلاد بالنظر إلى الوضع الحالي الذي تستمر فيه الجرائم البشعة"، مضيفا "يعتقد الكثير من اليابانيين أن عقوبة الإعدام أمر لا مفر منه في حالة الجرائم البشعة للغاية"، وتُنفذ عقوبة الإعدام في اليابان شنقا ويتم إخطار السجناء بإعدامهم قبل ساعات فقط من الموعد المحدد لذلك.

جدير بالذكر أن آخر عملية إعدام شهدتها اليابان كانت في 26 ديسمبر 2019، وبعد تنفيذ إعدامات اليوم بلغ عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان 107 أشخاص.

هذا المحتوى من

Asha
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