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القادة الألمان يجتمعون للاتفاق على الخطوة التالية في المعركة ضد كورونا

08:21 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
القادة الألمان يجتمعون للاتفاق على الخطوة التالية في المعركة ضد كورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):

من المقرر أن يجتمع رؤساء كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بعد ظهر اليوم الثلاثاء لمناقشة فرض قيود أكثر صرامة في كانون ثان/يناير، مع اقتراب إمكانية حدوث موجة خامسة شديدة من الإصابات بفيروس كورونا مدفوعة بالمتحور أوميكرون في ألمانيا.

وينصب تركيز المؤتمر الذي ينعقد عبر الفيديو بين رؤساء وزراء الولايات الـ 16 في ألمانيا والمستشار أولاف شولتس على أفضل السبل للحد من الاتصال المجتمعي لجميع السكان، بمن فيهم أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين تعافوا من كوفيد-19. كما تجري مناقشة إغلاق النوادي وصالات الرقص، ويبدو من المرجح أن يتم ذلك.

ويأتي الاجتماع العاجل ردا على دعوة عاجلة وجهها مجلس خبراء كورونا الجديد التابع للحكومة الاتحادية.

وسيتشاور رؤساء وزراء الولايات فيما بينهم فى البداية اليوم الثلاثاء قبل أن ينضم إليهم المستشار شولتس عن طريق الفيديو .

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Asha
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