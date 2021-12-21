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المناطق المتضررة من إعصار "راي" بالفلبين تطالب بمزيد من الدعم

07:37 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
المناطق المتضررة من إعصار "راي" بالفلبين تطالب بمزيد من الدعم

إعصار راي

مانيلا- (د ب أ):

ناشدت مناطق من الفلبين دمرها الإعصار "راي" بتقديم المزيد من المساعدة اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات المحلية من نقص مياه الشرب والغذاء والمأوى المؤقت.

وذكرت بيانات الشرطة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام بلغت 375 شخصا .

ونزح أكثر من 480 ألف شخص بسبب إعصار راي في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث دمرت رياحه العاتية آلاف المنازل وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقال وزير الأشغال العامة روجر ميركادو إنه حتى مراكز الإخلاء تضررت في العديد من المناطق المتضررة .

وذكر ميركادو أن السلطات تعمل أيضا مع شركات الكهرباء والاتصالات لاصلاح المنشآت واستعادة الإمدادات والاتصالات بالمناطق المتضررة .

وكان أقوى إعصار يضرب الفلبين على الإطلاق هو إعصار هايان ، الذي أودى بحياة 6300 شخص وشرد أكثر من 4 ملايين شخص في نوفمبر 2013.

هذا المحتوى من

Asha
إعصار راي الفلبين المناطق المتضررة آلاف المنازل نقص مياه الشرب

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