المراكز الأمريكية: أوميكرون يتجاوز دلتا بسرعته المذهلة

07:08 ص الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
المراكز الأمريكية: أوميكرون يتجاوز دلتا بسرعته المذهلة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

أظهرت بيانات حديثة أن متحور أوميكرون الفيروسي تجاوز سابقه " دلتا" ليصبح المتحور الأقوى والأشد سرعة في الولايات المتحدة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، والتي نشرت اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارا من يوم الجمعة الماضي أصبح هذا المتحور الجديد هو المسؤول عن 73% من حالات الإصابة في البلاد.

ومن ناحية أخرى أعرب مسؤولو الصحة في ولاية تكساس عن اعتقادهم أن أول حالة وفاة تأثرا بالإصابة بمتحور أوميكرون حدثت في تلك الولاية ويعتقد أنها الأولى في الولايات المتحدة وكانت لشخص عمره 50 سنة ولم يتلق التطعيم وسبق له العدوى بكورونا مرتين وكانت لديه مشكلات صحية أخرى.

يذكر أنه كان قد تم اكتشاف متحور أوميكرون في بادئ الأمر في جنوب أفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي أما أول حالة إصابة في الولايات المتحدة فقد ظهرت في أول ديسمبر الجاري.

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Asha
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