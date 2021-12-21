وزير القوى العاملة: رئيس الوزراء يحدد آليات تقديم العمالة المصرية للسفر إلى ليبيا

القاهرة-(أ ش أ):

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حدد آليات تقديم العمالة المصرية للسفر إلى ليبيا، موضحا أن تقديم العمال المصريين للعمل في ليبيا سيكون تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وأوضح سعفان ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة والناس" الفضائية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض- أن المرحلة الأولى من متطلبات العمالة المصرية ستوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في مختلف الوظائف، مشيرا إلى أن بداية الاتفاق مع الأطراف الليبية على عودة العمالة المصرية كانت منذ أبريل الماضي، وتم تفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا، وتم تسجيل أول طلب سفر عليها اليوم.

وكشف وزير القوى العاملة عن الانتهاء من الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الليبية، وستكون هناك قاعدة بيانات متكاملة وافية، بهدف تأمين العمالة المصرية تأمينًا كاملًا، والتصدي للتلاعب بالعمالة المصرية، مبينًا أن وزارة القوى العاملة مهتمة الآن بسفر وأمان العمالة، ثم بعد ذلك النظر للعائلات.

وأضاف سعفان أن وزارة القوى العاملة ستعمل على تدريب الشباب غير المؤهلين المتقدمين للحصول على عمل في ليبيا، مشددًا على أنه لن يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام الربط الإلكتروني المشترك بين الجانبين المصري والليبي الذي تم إطلاقه اليوم.

وتابع سعفان أن منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة، تهدف إلى الحفاظ على العمالة المصرية، بتوفير عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي.