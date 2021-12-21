إصابة وزيرة الخارجية الكندية بفيروس كورونا

أوتاوا-(أ ش أ):

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مطالبة الكنديين بالحصول على اللقاحات واتباع إرشادات الصحة العامة.

وقالت جولي -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- إنها حصلت على نتيجة إيجابية بعد إجراء اختبار سريع لفيروس كورونا، وهي الآن في عزلة.

وأضافت: "سأواصل العمل لعدة أيام، حتى أحصل على نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل".

وعبّرت جولي عن امتنانها للحماية التي توفرها اللقاحات، متابعة أنها تشجع الكنديين على الاستمرار في الحصول على لقاحاتهم، محذرة من أن الاختبار وحده لا يحمي الكنديين من الإصابة بالفيروس، وتوصي بمواصلة اتباع إرشادات الصحة العامة.

وتسجل كندا حاليا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس، مما دفع المقاطعات للعودة لفرض المزيد من القيود.

وأعلنت مقاطعة كيبيك إغلاق المدارس ودور السينما وصالات الحفلات الموسيقية والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية اعتبارا من الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، كما فرضت العمل عن بعد.