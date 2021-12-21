

كتب- محمد صفوت:



تقدم العديد من شركات التكنولوجيا العملاقة خدمة لتوقعات الطقس مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده البشرية، ونجح عملاق التكنولوجيا "جوجل" في تقديم الخدمة بشكل مميز لمستخدميه؛ إذ يتوقع درجات الحرارة في موقعك الحالي أو في الأماكن أخرى، كذلك سقوط الأمطار.

مع دخول فصل الشتاء الذي تكثر خلاله فرص تساقط الأمطار، يلجأ العديد من الأشخاص إلى جوجل قبل الخروج من المنزل لمعرفة حالة الطقس وفرص تساقط الأمطار، ليحددوا نوع الملابس التي يرتدونها قبل الخروج، ما يثير تساؤل عن كيفية تحديد تلك التوقعات بتلك الدقة.

كيف يتوقع جوجل حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

طور العلماء في مختبر لندن للذكاء الصناعي "DeepMind" وجامعة إسكتر الإنجليزية، بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا جوجل، نظامًا يعرف باسم "التنبؤ الآني لسقوط الأمطار" ويخبرنا بشكل أكثر دقة من الأنظمة التقليدية فرص سقوط الأمطار خلال الساعتين القادمتين.

يعرف النظام الذي يعتمد على الذكاء الصناعي وطوره العلماء باسم "Nowcasting" وكان المشروع ثمرة تعاون بين "DeepMind" وخبراء الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

في دراسة بشأن النظام الجديد، نشرت في المجلة العلمية "Nature" تقول إن التنبؤ عالي الدقة بسقوط الأمطار قبلها بـ120 دقيقة، يعتمد على عمليات رصد رادارية مستمرة للعشرون دقيقة الماضية ما يسمح باستخدامها كسياق لتوقع سقوط الأمطار.

المدير التنفيذي السابق لجوجل إريك شميدت، يقول في المجلة العلمية، إن استخدام المقاييس الإحصائية والاقتصادية والمعرفية، يوفر جودة تنبؤًا محسّنة وتوقعًا متسقًا وقيمة متوقعة، مما يوفر تنبؤات سريعة ودقيقة على المدى القصير، على عكس الأساليب التقليدية في توقع سقوط الأمطار.

النظام الذي يعتمده جوجل حاليًا، استند في دراسته على استخدام النظام مركبات الرادار (هو نظام يستخدم موجات كهرومغناطيسية للتعرف على بعد وارتفاع واتجاه وسرعة الأجسام الثابتة والمتحركة، كالطائرات والسفن والعربات وحالة الطقس وشكل التضاريس) لكل 5 دقائق في الفترة بين 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2019.

نجح النموذج الذي أسسه العلماء، في تحسين جودة التنبؤ، ووصلت دقته إلى 89% أمام نظام مركبات الرادار ونظام تقليدي أخر، في توقع سقوط الأمطار.

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