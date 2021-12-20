وفاة 17 شخصا على الأقل إثر غرق سفينة شحن قبالة سواحل مدغشقر

أنتاناناريفو - (د ب أ):

لقي 17 شخصا على الأقل حتفهم إثر غرق سفينة شحن قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمدغشقر.

وأشارت تقارير أولية صادرة عن السلطات في مدغشقر اليوم الإثنين إلى أنه تم إنقاذ 45 راكبا، في حين لا يزال 68 آخرين في عداد المفقودين.

وقال جان إدموند راندريانانتيناينا، المدير العام لوكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن سفينة الشحن كانت تحمل على متنها نحو 130 راكبا بشكل غير قانوني.

ويعتقد أن سبب غرق السفينة هو حدوث ثقب في بدنها.

وكانت السفينة تبحر من مدينة أنتانامبي باتجاه ميناء سوانييرانا إيفونجو، على بعد حوالي 75 كيلومترا إلى الجنوب.