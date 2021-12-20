الكويت تفرض الحجر المنزلي على القادمين إليها

الكويت - (بي بي سي)

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اعتبار كل شخص مضى على تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا 9 أشهر من دون الحصول على الجرعة التعزيزية غير مكتمل التحصين.

كما أعلن المجلس عن إجراءات احترازية يجب على القادمين إلى البلاد اتباعها ومنها إجراء فحص "بي سي أر" قبل 48 ساعة من دخول البلاد.

كذلك شملت القرارات الجديدة إلزام القادمين إلى الكويت بالخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهاء الحجر الصحي في حال إجراء فحص "بي سي أر" بعد 72 ساعة الأقل من الوصول.