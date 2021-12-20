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أمريكا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا مع تصاعد خطر الغزو الروسي

10:21 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
أمريكا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا مع تصاعد خطر الغزو الروسي

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

حدثت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرها من السفر إلى أوكرانيا اليوم الاثنين، محذرة المسافرين من التهديد العسكري المتزايد الذي تشكله روسيا على البلاد، وحثت أي شخص يخطط لزيارة أوكرانيا على إعادة النظر في خططه.

وقالت الحكومة الأمريكية، التي وضعت أوكرانيا من قبل في أعلى فئة تهديد لها، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تحذيرها من السفر الذي أعيد إصداره "إنه يتعين على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بالتقارير التي تفيد بأن روسيا تخطط لشن عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا".

وتصاعد خطر نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة حيث اتهمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) روسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، تدعو موسكو التحالف العسكري الغربي إلى وضع حد للتوسع شرقا، وطالبت مؤخرا بضمانات أمنية من الناتو مقابل خفض تصعيد الوضع على الحدود الأوكرانية.

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