Masrawy logo white

التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء في اليمن

09:26 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
التحالف: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية بمطار صنعاء في اليمن

طائرات التحالف العربي

صنعاء - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)، اليوم الاثنين، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، حسبما أفادت قناة العربية السعودية على موقعها الإلكتروني.

وأشار التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إلى إسقاطه الحماية لمواقع محددة بمطار صنعاء وفقا للقانون الدولي والإنساني.

كما أكد التحالف أن ضربات مطار صنعاء تأتي استجابة للتهديد واستخدام مرافقه لإطلاق هجمات عابرة للحدود.

كان التحالف العربي طالب، قبل شن هجماته، العاملين من المنظمات الدولية والإنسانية والمدنيين بإخلاء مطار صنعاء فورًا.

وأكد التحالف اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد الذي مصدره مطار صنعاء عملياتيًا.

التحالف العربي تحالف دعم الشرعية في اليمن اليمن مطار صنعاء

الخبر التالى:

جنوب أفريقيا تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أسبوعين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. استئناف الدراسة غدًا الثلاثاء في جميع المحافظات باستثناء واحدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا