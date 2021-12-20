Masrawy logo white

محكمة هولندية ترجح سقوط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا عن طريق الخطأ

08:37 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
محكمة هولندية ترجح سقوط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا عن طريق الخطأ

الطائرة الماليزية

أمستردام - (د ب أ)

قالت محكمة هولندية استمعت اليوم الاثنين، لوقائع إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية، رحلة إم إتش 17 فوق شرق أوكرانيا في عام 2014 ، إن المتهمين ربما كانوا يأملون في إسقاط طائرة عسكرية أوكرانية، فيما بدأ الادعاء في تلاوة التهم الموجهة ضدهم.

واتهم ثلاثة روس وأوكراني بإسقاط طائرة طراز بوينج تابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو 2014 بصاروخ من طراز بوك، روسي الصنع مضاد للطائرات مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 298 شخصا.

ويحاكم المتهمون غيابيا، حيث رفضت روسيا تسليمهم. ويعتزم الادعاء الانتهاء من عرضه للأدلة يوم الأربعاء المقبل . ومن غير المتوقع صدور حكم قبل العام المقبل.

وقال ممثل الادعاء ثيجس بيرجر إن المحاكمة كانت تسعى إلى كشف الحقيقة. وأضاف في تقرير لمحطة التلفزيون الهولندية "إن أو إس" إن "العالم الذي لا يبذل أي جهد للتأكد من الحقيقة ومعاقبة المذنبين عندما يقتل مئات المدنيين الأبرياء، فإنه يترك مدنييه في مهب الريح ".

وقدم الادعاء أدلة مثل الصور ومحادثات هاتفية تم اعتراضها ومقاطع فيديو وإفادات شهود. ووفقا لممثلي الادعاء، فإن الأدلة تبين بوضوح أن المتهمين تحصلوا على صاروخ بوك وأطلقوه. بيد أنهم أضافوا إن الحادثة ربما وقعت عن طريق الخطأ وأنه كان يهدف بالفعل إلى ضرب طائرة عسكرية أوكرانية .

وفي يوليو 2014، كان الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا منخرطين في قتال عنيف للسيطرة على شرق أوكرانيا. وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية فى طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور. وبما أن معظم الضحايا هولنديون، فإن المحاكمة تجري في هولندا.

الطائرة الماليزية أوكرانيا هولندا الخطوط الجوية الماليزية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

375330

إجمالي الإصابات

21361

إجمالي الوفيات

312291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الأرصاد تكشف حقيقة وصول ثلوج الإسكندرية للقاهرة.. وموعد تحسن الجو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا