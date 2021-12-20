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على وقع انهيار الليرة.. أردوغان يرد على دعوات إجراء انتخابات مبكرة

08:03 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
على وقع انهيار الليرة.. أردوغان يرد على دعوات إجراء انتخابات مبكرة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض إجراء أي انتخابات مبكرة على خلفية الأزمة الاقتصادية، وانهيار الليرة التركية أمام الدولار، وذلك ما ذكرته فضائية الحدث.

وكانت وكالة رويترز، أكدت صباح اليوم الاثنين، أن الليرة التركية هبطت مجددا لتبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

يأتي ذلك بعد أن هوت العملة التركية يوم الجمعة إلى مستوى 17.099 ليرة للدولار، مما دفع بورصة اسطنبول لتعليق التداولات.

رجب طيب أردوغان تركيا الليرة

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