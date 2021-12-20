وكالة الأدوية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي توافق على لقاح نوفافاكس لكوفيد-19

لندن - (أ ش أ):

أعطى منظم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، وكالة الأدوية الأوروبية، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح خامس لـكوفيد-19، ومنح إذن تسويق مشروط للعلاج بجرعتين من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "نوفافاكس".

ويأتي قرار وكالة الأدوية الأوروبية بمنح تصريح تسويق مشروط للقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، والذي يجب تأكيده من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول الأوروبية ارتفاعًا في عدد الإصابات ووسط مخاوف بشأن انتشار أوميكرون، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن جانبها، قالت شركة نوفافاكس إنها تختبر كيف سيصمد لقاحها ضد متحور أوميكرون.