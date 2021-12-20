البرلمان الجزائري: ندعم كل ما من شأنه أن يلم الشمل العربي ويدعم قضاياه الأساسية

الجزائر - (أ ش أ):

أكد البرلمان الجزائري، أن الجزائر تدعم كل ما من شأنه أن "يلم الشمل العربي ويدعم قضاياه الأساسية".

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها أعضاء من مجلس الأمة الجزائري "الغرفة الثانية من البرلمان" ، للبرلمان العربي ، تمهيدا لمشاركته في الجلسات العامة التي تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتي الخميس المقبل، بالأردن ، للاطلاع على طبيعة عمل هذه الهيئة،والقضايا التي تناقشها.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الاثنين أن الوفد البرلماني بحث مع رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن تكون القمة العربية المقبلة "جامعة للصف العربي".

وأضاف أن ما يجمع العرب أكثر بكثير مما يفرقهم، وهو ما أكده الرئيس الجزائري تبون في مبادرته بأن تكون قمة الجزائر المقبلة للقادة العرب "جامعة"، موضحا أن هذه الزيارة تأتي لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البرلمان العربي والبرلمان الجزائري بغرفتيه.