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هيئة الأسرى: سجين فلسطيني يطعن ضابط إسرائيلي في سجن نفحة

07:02 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
هيئة الأسرى: سجين فلسطيني يطعن ضابط إسرائيلي في سجن نفحة

سجون اسرائيل

رام الله - (بي بي سي)

قالت هيئة فلسطينية معنية بشؤون السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إن سجينا فلسطينيا طعن ضابطا إسرائيليا يعمل في إدارة السجون في سجن نفحة مساء اليوم الإثنين.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان أن عملية الطعن الذي قام بها السجين الفلسطيني تأتي في "أعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على المعتقلين والمعتقلات خلال الأيام الماضية".

وحمَلت الهيئة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أيَ تدهور في السجون، مشيرة الى أن قوات من الجيش و"وحدات القمع" في طريقها الآن إلى سجن نفحة.

وتعد قضية السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من أسباب تصاعد التوتر بين الطرفين، إذ يعتبرهم الفلسطينيون سجناء سياسيين، بينما تصر إسرائيل على أنهم مدانون في اعتداءات على الإسرائيليين.

هذا المحتوى من

BBC
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