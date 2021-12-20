إرجاء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقرر في يناير جراء كورونا

جنيف - (ا ف ب)

أعلن منظمو منتدى دافوس ملتقى رجال السياسة والأعمال الاقتصادي العالمي السنوي الذي كان مقررا في المنتجع السويسري الجبلي في يناير، عن إرجائه إلى منتصف 2022، جراء "الضبابية المحيطة بانتشار أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرين إلى أنهم قرروا تنظيمه في "أوائل الصيف". وسبق إلغاء المنتدى الذي كان يجمع في الماضي نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال والمفكرين السياسيين وقادة الدول العام الماضي بسبب كوفيد-19.

أرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الذي كان من المقرر عقده في منتجع دافوس السويسري الجبلي في يناير إلى منتصف عام 2022.

وقبل شهر من موعد ملتقى رجال السياسة والأعمال في العالم بدافوس، منتجع التزلج السويسري، قال منظمو الاجتماع إنهم قرروا تأجيله في ضوء استمرار الضبابية المحيطة بانتشار "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا، وأضافوا أنهم قرروا تنظيمه في "أوائل الصيف".

وسبق أن أُلغي منتدى دافوس، الذي كان يجمع في الماضي نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال والمفكرين السياسيين وقادة الدول، العام الماضي بسبب كوفيد-19. واستضاف الحدث السنوي، الذي يرجع تاريخ تنظيمه لعام 1974، على مر السنين شخصيات منها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ والناشطة الشابة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ ونجم موسيقى الروك الأيرلندي بونو.

وفي السياق، صرح المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره جنيف على موقعه الرسمي "الظروف الوبائية الراهنة تجعل من الصعب جدا تنظيم اجتماع عالمي بالحضور الفعلي. التحضيرات كانت تسترشد بنصائح الخبراء واستفادت من التعاون الوثيق مع الحكومة السويسرية على كل المستويات". مضيفا "على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم فإن قدرة أوميكرون على الانتشار وأثره على السفر والحركة جعلا الإلغاء ضروريا".

وتشدد سويسرا قيود فيروس كورونا لكنها لم تصل، حتى الآن، إلى إعلان إغلاق جزئي أكثر صرامة.

وكان المنتدى قد أعلن في سبتمبر بأن اجتماع العام المقبل سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصلحة وتسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا. وتابع أن المشاركين سينضمون، بدلا من الاجتماع، إلى سلسلة من الجلسات الافتراضية عن "حالة العالم" مع قادة عالميين.