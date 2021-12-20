مندوب روسيا في بروكسل: شائعات غزو روسيا لأوكرانيا لا أساس لها

بروكسل - (أ ش أ):

قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزوف، إن شائعات غزو روسيا لأوكرانيا لا أساس لها.

وأضاف تشيزوف لصحيفة إزفستيا الروسية اليوم الاثنين أنه لا يوجد دليل مقنع حول الاتهامات العديدة من قبل الغرب بأن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا وأن جميع الاتهامات استندت إلى إشاعات لا أساس لها.

وفي سياق منفصل ، حول مشاركة بروكسل في حل نزاع ناجورني كاراباخ، أوضحت تشيزوف أن كثيرا من العمل ما يزال ينتظرنا، وكان الاجتماع على هامش قمة الشراكة الشرقية فرصة أخرى للاتصال المباشر بين قادة أذربيجان وأرمينيا.

وأشار إلى أن هناك قضايا يفضل هذان البلدان مناقشتها مباشرة فيما بينهما، وبعض القضايا الأخرى بمشاركة روسيا ، ومع ذلك، قد يكون الاتحاد الأوروبي مفيدًا في مناقشة التعافي الاقتصادي والقضاء على عواقب الأعمال العسكرية.

وتطرق تشيزوف لقضية الاعتراف بشهادات كوفيد الروسية حيث قال: "هذه مشكلة إلى حد ما، ليس فقط بالنسبة لنا ولكن أيضًا لزملائنا في الاتحاد الأوروبي، وهناك عمليتان متوازيتان، أحدهما هو الاعتراف باللقاح نفسه، وهذه هي القضية التي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية، وأما مسألة الثانية هي الاعتراف المتبادل بالشهادات ، متى سيحدث كل هذا، لا أحد يستطيع الإجابة على هذا السؤال الآن ،وأتمنى أن يحدث ذلك عاجلاً وليس آجلاً ".