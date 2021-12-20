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اتهامات بالخيانة تلاحق الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو

06:54 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
اتهامات بالخيانة تلاحق الرئيس الأوكراني السابق بوروشينكو

الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو

كييف - (د ب أ)

صرح حليف للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو لوسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين، بأن بوروشينكو متهم بخيانة الدولة لقيامه بشراء الفحم من المناطق الانفصالية بالبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أوليكساندر تورتشينوف، خلال إيجاز صحفي متلفز ، إن أحد ممثلي الادعاء وقع إخطارا بالاشتباه في بوروشينكو ، المسافر للخارج حاليًا.

ومن المتوقع أن يعود بوروشينكو إلى أوكرانيا بعد أعياد الميلاد حسبما ذكر تورتشينوف، الذي نفى أن يكون بوروشينكو قد ارتكب أي جرم.

كان ممثلو الإدعاء أعلنوا في وقت سابق من العام الحالي أنهم يشتبهون في أن السياسي ورجل الأعمال صديق الكرملين فيكتور ميدفيدتشوك متهم بخيانة الدولة وتمويل الإرهاب لقيامه بالمساعدة في التوسط في مشتريات حكومية للفحم في عامي 2014 و2015 من المناطق التي مزقتها الحرب بشرق البلاد ، الذي يسيطر عليه مقاتلون تدعمهم روسيا.

كما أورد ممثلو الإدعاء اسم بوروشينكو دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بيترو بوروشينكو أوكرانيا تهمة الخيانة

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