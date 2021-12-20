مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة "القوة القاهرة" إثر إغلاق 4 حقول

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حالة القوة القاهرة بعد فقدان أكثر من 300 ألف برميل في اليوم بسبب إيقاف إنتاج الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة جنوب غربي البلاد من قبل "أفراد تابعين لحرس المنشآت النفطية، محذرة من أن استمرار هذه الإغلاقات نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي".

وأعربت المؤسسة في بيان صادر مساء اليوم الإثنين، عن أسفها لما "آلت إليه الأمور من قيام أفراد، وجهات غير مختصة خارج إطار القانون، بإغلاق ضخ الخام من حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة في فصل جديد من مسلسل الإغلاقات كلما تتحسن أسعار النفط".

‏‎وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات التي تسبب معاناة للمواطنين، ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين لأغراض جهوية أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني".

وأضاف صنع الله قائلاً: "لقد أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فأننا مضطرين لإعلان (حالة القوة القاهرة)، مشيرا إلى أنه تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في البلاد لإحاطتهم بتبعات إيقاف الإنتاج من ضياع فرص بيعية وتكبد تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة".

كما حذر صنع الله من أن استمرار الإغلاق قد تمتد تداعياته "إلى فقدان كميات من غاز حقل الوفاء في مكمنه، وهجرته للدول المجاورة التي لديها اتصال مكمني ويستحيل استرجاعه، مما يؤثر على احتياطات البلاد الغازية في هذا المكمن لمجاورته للحدود الليبية الجزائرية"، منوهًا إلى أن المؤسسة مضطرة خلال أيام لإيقاف مصفاة الزاوية التي تغذي المنطقة الغربية حتى باطن الجبل بالمحروقات".

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق اليوم، توقف الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء في الرويس والزاوية والخمس ومصراتة، ما أدى لفقد 2500 ميجاوات، وصعوبة توفير التيار جراء نقص الوقود المشغل للمحطات.

وكانت مجموعة مسلحة تتبع حرس المنشآت النفطية قد قامت اليوم بإغلاق حقول، الشرارة (أكبر حقل في ليبيا)، والوفاء والحمادة، بسبب حقوق مالية "بحسب تصريح أحد موظفي مكتب الإعلام بمؤسسة النفط الليبية أدلى به سابقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)".