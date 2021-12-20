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وزير الخارجية العماني ونظيرته البريطانية يبحثان عددًا من القضايا الإقليمية

06:53 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
وزير الخارجية العماني ونظيرته البريطانية يبحثان عددًا من القضايا الإقليمية

وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيد

مسقط - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار بين جميع الدول.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما اليوم الاثنين، بلندن، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، حرصهما على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لتأكيدهما على اهتمامهما بالعمل معًا لتعزيز علاقات التعاون القائم وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.

هذا المحتوى من

Asha
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزارة الخارجية العمانية عمان بريطانيا

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