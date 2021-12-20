وزير الخارجية العماني ونظيرته البريطانية يبحثان عددًا من القضايا الإقليمية

مسقط - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يعزز من ركائز الأمن والاستقرار بين جميع الدول.

وأكد الجانبان، خلال لقائهما اليوم الاثنين، بلندن، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، حرصهما على مواصلة تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة لتأكيدهما على اهتمامهما بالعمل معًا لتعزيز علاقات التعاون القائم وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك.