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الهجرة: المئات من طالبي اللجوء يصلون إلى بريطانيا عبر بحر المانش خلال الأيام الماضية

03:00 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
الهجرة: المئات من طالبي اللجوء يصلون إلى بريطانيا عبر بحر المانش خلال الأيام الماضية

أرشيفية

لندن- (بي بي سي):

أفادت وزارة الداخلية في بريطانيا بأن الأيام الماضية شهدت عبور المئات من المهاجرين غير الشرعيين بحر المانش، والذي يفصل بين بريطانيا من جهة وفرنسا ومن ورائها باقي قارة أوروبا.

يأتي ذلك رغم أن المنطقة شهدت في الشهر الماضي ،حادثة غرق دامية لـ27 مهاجرا بينهم نساء وأطفال وقيل أن أغلب ضحايا المأساة، الأكبر من نوعها في تاريخ بحر المانش المسجَّل، هم من أكراد العراق على حد ما أعلن.

وأكدت الداخلية البريطانية وصول 274 لاجئ يوم الأحد إلى ميناء دوفر على حدود إنجلترا في 11 قاربا صغيرا، بينما اعترضت السلطات الفرنسية في الأثناء زحف 178 آخرين وذلك من بعد عبور أكثر من 900 آخرين على مدار يومي الخميس والجمعة بحر المانش.

ويطلب المهاجرون اللجوء بمجرد دخولهم في المياة البريطانية.

هذا المحتوى من

BBC
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