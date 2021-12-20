"أوميكرون" يهدد بفرض إغلاق في ألمانيا

برلين - أ ش أ

ذكرت قناة "إيه أر ديه" الألمانية أن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ستناقش، غدا الثلاثاء، إجراءات جديدة تتعلق بالتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ على خلفية حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، والتي يرى الخبراء والسياسيون أنها تستدعي بالضرورة إغلاقا جديدا في البلاد.

وذكرت القناة - في تقرير لها اليوم الإثنين- أن المستشفيات الألمانية تحذر من زيادة عدد الحالات لديها، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "أوميكرون" ينتشر في ألمانيا بشكل أبطأ -حتى الآن- منه في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة.

وأوضحت أن عددا من الخبراء، من بينهم الأمين العام للجمعية الألمانية لعلم المناعة كارستن فاتزل، يعتقدون أن هذا الأمر (التفشي البطئ للمتحور) سيتغير بسرعة.

ونقلت القناة عن فاتزل قوله: "لن ننجح في تقليل آثار أوميكرون في الموجة الرابعة إلا من خلال التطعيمات المعززة وتطبيق قيود المسافة والاتصال وارتداء القناع الطبي.. لسوء الحظ أرى إغلاقًا يقترب منا وسيؤثر علينا جميعًا ".

وفي السياق، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، نقلاً عن بيانات من السلطات الصحية الألمانية، بأنه تم تسجيل 16 ألفا و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و119 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لتقرير بموقع القناة الأولى الألمانية "إيه أر ديه" فإن معدل الإصابة بعدوى فيروس كورونا على مستوى البلاد لمدة سبعة أيام قد زاد بشكل طفيف.