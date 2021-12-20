تشيلي تنتخب رئيسا يساريا هو الأصغر في تاريخ البلاد

(بي بي سي):

وعد الرئيس المنتخب الجديد في تشيلي، غابرييل بوريك، الذي أصبح أصغر زعيم في تاريخ البلاد، التشيليين في أول خطاب يوجهه لهم، بتوسيع دائرة الحقوق الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وجاء ذلك في كلمة لبوريك، البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا، في احتفال ضخم أقامه مناصروه المبتهجون بعد فوزه على منافسه اليميني المتشدد، خوسيه أنطونيو كاست، بنسبة ستة وخمسين في المائة من الأصوات، مقابل 44% .

وسيقود بوريك دولة عمَتها في غضون السنوات الأخيرة مظاهرات حاشدة احتجاجا على انعدام المساواة وتفشي الفساد.

وكان كاست قد أقرَ بهزيمته بعد ساعة ونصف من إغلاق مراكز الاقتراع، مما دفع أنصار بوريك للاحتفال في شوارع العاصمة سانتياغو، حيث لوَحوا بالأعلام وأطلقوا أصوات أبواق السيارات.

وكان بوريك، النائب منذ 2014 الذي يقود ائتلافا يساريا مع الحزب الاشتراكي، قد أعلن إبَان حملته الانتخابية أنه مرشح التغيير والوريث السياسي لحركة 2019 التي طالبت بمزيد من العدالة الاجتماعية في الدولة الأقل مساواة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.