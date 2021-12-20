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جوتيريش: حصلنا على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن انتخابات 2022 ستجري في موعدها

01:50 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
جوتيريش: حصلنا على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن انتخابات 2022 ستجري في موعدها

أنطونيو غوتيريش

وكالات:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحصول على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن انتخابات 2022 ستجري في موعدها، حسبما نقلت تقارير إعلامية لبنانية.

وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قال أنطونيو جوتيريش: "نسعى لكي يستطيع لبنان انشاء عقد اجتماعي جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية وأن تحصل الإصلاحات بالاشتراك مع المجتمع المدني والشركات الخاصة".

وأضاف جوتيريش: "لبنان في محور استراتيجياتنا وأولوياتنا وعلينا أن نتفادى أي شكل من أشكال النزاع الذي شهدها في السابق لما في ذلك من عواقب وخيمة"، مؤكدا أنه "لا بد من أن نسعى لأهداف مشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار لجميع أفراد المجتمع اللبناني".

وأكمل: "سمعت من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي"، موشحا أن "مسؤولية الوضع في لبنان تعود في جزء منها إلى اللبنانيين، فضلا عن تأثيرات الخارج والتدخلات".

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة: "أجد أن لبنان يفتح حدوده وقلبه ليستقبل اللاجئين السوريين، وهذا الكرم اللبناني يعود إلى أعرق الحضارات في العالم".

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