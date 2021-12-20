إسرائيل تسجل أعلى إصابات يومية في شهرين

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فإن هذه هي المرة الأولى في أكثر من شهرين التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية بكورونا الألف.

في غضون ذلك، اعتمدت السلطات آلية العمل عن بعد في القطاع العام، حيث سيبدأ 50% من المستخدمين العمل من بيوتهم بداية من الأحد القادم.

وأعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس دخول بلاده في موجة خامسة من جائحة كورونا، وحذر من أن المتحور أوميكرون ينتشر بسرعة في إسرائيل، وتوقع ارتفاعا ملحوظا في نسبة المرضى خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وبالتزامن، شددت الحكومة إجراءات السفر، حيث أعلنت اليوم حظر السفر إلى عشر دول جديدة لاحتواء تفشي المتحور "أوميكرون".

وضمت إسرائيل كلا من ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وتركيا وسويسرا إلى قائمة "الدول الحمراء"، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وتطبق إسرائيل بالفعل حظر دخول على الأجانب. وتشمل قائمة الدول الحمراء التي لا يُسمح للإسرائيليين بالسفر إليها إلا بتصاريح خاصة حتى الآن أكثر من 50 دولة - معظمها في أفريقيا.