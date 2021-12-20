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لبنان: جوتيريش يتفقد الأضرار في مرفأ بيروت

12:42 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
لبنان: جوتيريش يتفقد الأضرار في مرفأ بيروت

أنطونيو جوتيريش

بيروت - (د ب أ):

قام الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، بزيارة مرفأ بيروت حيث جال في أرجائه للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء انفجار الرابع من أغسطس 2020.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اختتم جوتيريش جولته بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لـ"شهداء" انفجار المرفأ.

وكان انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ولقي أكثر من 200 شخص حتفهم، كما أصيب أكثر من ستة آلاف. وصار 300 ألف شخص بلا مأوى، ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيرو أمس الأحد في ما وصفه بـ "زيارة تضامن" مع لبنان وشعبه أثناء الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ الأزمات الإقتصادية في العالم منذ أكثر من 150 عاما، وفقا للبنك الدولي.

وفقدت العملة الوطنية الآن نحو 95% من قيمتها، ويتوقع المحللون أن تنخفض الليرة اللبنانية أكثر من ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، يعيش أكثر من 70% من سكان لبنان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة الآن تحت خط الفقر.

أنطونيو جوتيريش مرفأ بيروت لبنان انفجار مرفأ بيروت

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