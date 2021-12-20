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اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة السيلة الحارثية بالضفة الغربية

12:40 م الإثنين 20 ديسمبر 2021
اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في بلدة السيلة الحارثية بالضفة الغربية

ارشيفية جانب من احد الاشتباكات بين قوات الجيش الا

تل أبيب- (بي بي سي):

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة الغربية، وأخذت قياسات منزل المعتقلين غيث وعمر جرادات، المتهمين بتنفيذ عملية إطلاق نار وقتل مستوطن واصابة اثنين اخرين، ما اعتبره فلسطينيون تمهيدا لهدمه.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، فإن قواته تعرضت أثناء اقتحامها السيلة الحارثية لإطلاق نار كثيف، وأن القوات ردت على إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن اكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت القرية واندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، حيث رشق الفلسطينيون بالحجارة القوات الإسرائيلية فيما أطلقت القوات نيران لتفريق المظاهرات.

هذا المحتوى من

BBC
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