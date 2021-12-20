الإعلام السعودي: تدمير طائرة مسيرة وتوجيه ضربات لأهداف في صنعاء

وكالات:

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن قوات التحالف الذي تقوده الرياض لمحاربة الحوثيين في اليمن دمرت طائرة مسيرة فوق جنوب المملكة في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، إن طائرات التحالف وجهت ضربات لأهداف في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضافت أن الطائرة المسيرة انطلقت من مطار العاصمة اليمنية صنعاء وحاولت استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله في جازان.

وقال تلفزيون المسيرة الذي تديره حركة الحوثي المتحالفة مع إيران إن ضربات التحالف الجوية أصابت ورشة لصيانة السيارات في منطقة بني الحارث في شمال صنعاء وألحقت أضرارا بمنازل.

ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن منذ إخراج الحكومة المعترف بها دوليا من صنعاء في أواخر 2014.

وكان التحالف قال في وقت سابق إنه سينفذ عملية عسكرية في العاصمة لتدمير ورش ومستودعات الطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وحث المدنيين على تجنب المنطقة.

وخلال الصراع المستمر منذ سبع سنوات شنت جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية، ورد التحالف بضربات جوية داخل اليمن.