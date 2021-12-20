"دولة واحدة ونظامان".. الصين تصدر كتابا أبيض عن التقدم الديمقراطي لهونج كونج

بكين - (د ب أ):

أصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني، اليوم الاثنين، كتابا أبيض بعنوان "هونج كونج: التقدم الديمقراطي في إطار /دولة واحدة ونظامان/".

ويستعرض الكتاب الأبيض بشكل شامل أصل وتطور الديمقراطية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وكذلك مبادئ وموقف الحكومة المركزية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه جاء في الكتاب الأبيض أنه في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، لم تكن هناك ديمقراطية في هونج كونج.

وأشار الكتاب الأبيض إلى أنه بعد استعادة ممارسة السيادة، نفذت الحكومة الصينية المبدأ الأساسي المتمثل في "دولة واحدة ونظامان" وأقامت الديمقراطية في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، دأبت الحكومة الصينية على تقديم دعم ثابت للمنطقة لتطوير نظامها الديمقراطي.

وجاء أيضا في الكتاب الأبيض: "إن تصميم الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية وإخلاصهما وجهودهما لتحقيق هذه الغاية متسقة وواضحة لأي مراقب موضوعي".

وقال الكتاب الأبيض إنه من أجل إنهاء الاضطرابات السياسية في هونج كونج خلال السنوات الأخيرة، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني والحكومة المركزية سلسلة من القرارات الرئيسية.

وأشار الكتاب الأبيض إلى التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تعزيز الولاية القضائية الشاملة للسلطات المركزية على منطقة هونج كونج وفقا للدستور والقانون الأساسي، وتحسين النظم والآليات ذات الصلة لإنفاذ الدستور والقانون الأساسي، وتعزيز الإطار القانوني وآليات الإنفاذ لحماية الأمن القومي في المنطقة، وتحسين النظام الانتخابي بها.